Helmondse PvdA-fractievoorzitter vertrekt na 1 jaar

Nieuw toneelstuk over de val van Srebrenica: ‘Ik vraag me al 25 jaar af: Wat zou er zijn gebeurd als...’

12 juli Ex-Dutchbatter Ray Braat uit Helmond en de Bosnische Alma Mustafic spelen mee in een nieuw toneelstuk over de val van Srebrenica, 25 jaar geleden. Mustafic: ,,Ik zie het als een kans om te vertellen wat er precies is gebeurd.''