Helmondse whizzkid Sem Voigtländer schiet RIVM te hulp

Gouden paar Stiphout trouwde in de eigen Daf 44

21 augustus HELMOND - Marcel (73) en Annie (72) van Gerwen uit Stiphout leerden elkaar kennen tijdens de danslessen bij van Kooten. Ze vielen beiden veel in voor anderen en troffen elkaar daardoor drie tot vier keer per week. Annie zag een relatie met Marcel niet zitten, ze wilde geen huwelijk met een zakenman. Marcel: ,,Ik was echter helemaal geen zakenman, ik was bakker, een ambachtsman.” Zijn doorzettingsvermogen zorgde er tijdens carnaval voor dat het anders liep. En nu zijn ze vijftig jaar getrouwd.