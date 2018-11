Prins Mark I bij de Brandeliers in Helmond

Faillisse­ments­gij­ze­ling John Wolbers van Easy Life uit Helmond verlengd

23 november DEN BOSCH/HELMOND - Voormalig directeur John Wolbers van beleggingsfonds Easy Life uit Helmond zit nog zeker een maand in faillissementsgijzeling. Volgens de rechtbank in Den Bosch is zijn verblijf in de cel de passende prikkel om te zorgen dat hij uitleg gaat geven over zijn riante uitgavenpatroon en om te voorkomen dat hij schuldeisers verder benadeelt.