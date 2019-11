Brabanders runden amfetamine-fabriek in bossen Weert

DEN BOSCH Anonieme tips hadden het over ‘een drugslab’ in de bossen bij Weert. Wat de politie daar september vorig jaar vond, was niets minder dan een ware amfetamine-fabriek, 24 uur per dag in bedrijf, bediend door dag- en nachtploegen. De politie pakte tien verdachten op, voornamelijk uit Oost-Brabant. Zij hoorden strafeisen tussen de drie en vijf jaar. Het OM is ook van plan twee miljoen drugswinst af te pakken.

Toen de politie oktober vorig jaar binnenviel in een schuur en woning buiten Swartbroek, bij Weert, kookte en borrelde het volop in ketels en vaten. De nachtploeg was aan het werk, drie man. Het was er een smeerboel, maar de productie juist erg professioneel. Dagelijks kwamen grondstoffen binnen. Die werden in vier stadia omgezet naar amfetamine-olie, met een aparte stoom-destillatie in de woning. De olie werd opgehaald, net als vuilnis waar DNA op kon zitten zoals colablikjes.

Niet alleen het lab draaide dag en nacht, dat deden ook camera’s van de politie. Ze was bij het lab uitgekomen door anonieme tips. Dat perceel was van een Schijndelnaar (54). Deze verslaafde kon zijn schuld aflossen door het pand op zijn naam te zetten. Dat regelde de Vughtse dealer, die vervolgens ook een verbouwing in gang zette en vrijwel dagelijks rondliep.

Zetbaasjes

Dat moest dus een van de leiders zijn, vond het Openbaar Ministerie. De tweede was een Helmonder (45) die regelmatig de bevoorradingsbus reed. Hij maakte zijn handen niet vuil, laadde en loste niks maar keek toe en leek ook het lab te controleren. Een Eindhovenaar (23) en een man uit Herkenbosch waren er ook bijna elke dag. Vijf anderen, uit Valkenswaard, Bergeijk, Bakel, Eindhoven en Veldhoven waren zetbaasjes: draaiden het lab, laadden en losten de bussen en, duidelijk zichtbaar op al die camerabeelden, sjouwden drugs, jerrycans en ketels heen en weer tussen de schuur en de woning.

Niks van waar, zei vrijwel iedereen op de rechtszitting. Een aantal van hen was in een coffeeshop gevraagd een terrein schoon te maken. Twee anderen hadden een aparte verklaring: ze waren bij het lab omdat ze drugs wilden stelen. Weer anderen hadden enkel wat geklust.

De officier van justitie hoorde het aan en woof het weg. Volstrekt ongeloofwaardig, vooral dat al die mannen zomaar naast een borrelend lab stonden waar voor miljoenen aan drugs werd gemaakt. Het lab draaide volgens haar even geolied als het eindproduct, amfetamine-olie. Zo efficiënt als het lab was, zo achteloos sprong iedereen om met natuur en veiligheid. Afval liep gewoon de grond in.

Wijagent

Voor wat de advocaten zelf vijf ‘onderknuppels’ noemde eiste de officier drie jaar cel. De twee actievere koks hoorden een half jaar langer. De Helmondse adjudant wil ze vier jaar in de cel hebben, de leider vijf. Enige uitzondering is de verslaafde ‘eigenaar’ van de woning. Die was zelf al naar de wijkagent gestapt omdat de grond hem te heet onder de voeten werd. Hij kreeg een eis van een jaar waarvan de helft voorwaardelijk.