Brabantse bouwers en boeren verzamelen in Tilburg en Helmond, flinke files verwacht

TILBURG/HELMOND - Actievoerende bouwers en boeren verzamelen woensdagochtend in elk geval op twee locaties in Brabant. In Tilburg op het industrieterrein aan de Dongenseweg en in Helmond op de Noorddijk, ook op het industrieterrein. Daarna gaan zij waarschijnlijk de weg op, wat voor grote verkeershinder kan zorgen.

Dat maakte de organisatie van Bouw in Verzet dinsdagavond bekend aan de leden. Aanvankelijk vertegenwoordigden zij actievoerende bouwers, maar ook boeren lijken zich bij deze actiegroep aan te sluiten, nu Farmers Defense Force (FDF) is teruggefloten door de rechter. In een kort geding werd dinsdagmiddag besloten dat geplande boerenacties niet mogen worden gehouden onder de vlag van FDF.

De actiebereidheid onder boeren is echter nog erg groot. Veel van hen zijn daarom van plan om op eigen initiatief te protesteren, of onder de vlag van Bouw in Verzet. Wat de acties van die laatste groep inhouden, wordt pas woensdagochtend op de verzamelplaats bekendgemaakt.

E-mail aan Meierijstad

Een aantal plannen is al uitgelekt. Zo lijken er zo goed als zeker langzaamaanacties te komen op verschillende snelwegen. De NOS meldt dat verschillende gemeenten een e-mail hebben gehad, waarin Bouw in Verzet acties aankondigt. Onder die gemeenten ook Meierijstad, waar het hoofdkatoor en distributiecentrum van Jumbo is gevestigd.

Aanvankelijk wilden boeren woensdag veel distributiecentra van supermarkten blokkeren, maar daar stak de rechter dinsdagmiddag een stokje voor, op last van een dwangsom van 100.000 euro per locatie. De FDF blies de acties daarop af. Het is echter de vraag of individuele boeren daarnaar luisteren.