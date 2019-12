Brabantse drugsbende bestraft met drie tot vijf jaar cel voor ‘pillenfabriek’ bij Weert

Het lab zat in een gehuurde woning en loods in Swartbroek, gemeente Weert. Het was een gesloten keten: aan de ene kant kwamen grondstoffen binnen, in de loods werd dat een halfproduct en vervolgens amfetamine-olie. Daar werden in de woning pillen van gemaakt. Het opereerde vanaf april 2018, in oktober viel de politie binnen.