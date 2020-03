Brabantse zzp'ers tijdens corona: Sebastian Rodrigues uit Helmond wil kleine evenementenbouwers verenigen

Cissie Honings (73) valt in C&A Helmond en heeft er maanden later nóg last van

7:00 HELMOND - Cissie Honings-Berkers (73) kwam lelijk ten val in de C&A in Helmond. Ruim twee maanden later is ze nog geblesseerd. Ze baalt een beetje van de manier waarop de winkel daarop reageert.