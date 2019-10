Brabo Turk uit Helmond breekt 't dak vakkundig af

Liefhebbers van het Hollandse levenslied kennen hem allang: de Brabo Turk. In de weekenden duikt hij steevast op in kroegen, zalencentra en voetbalkantines. Daar staat hij dan het levenslied te vertolken. Voor een paar honderd euro breekt de Brabo Turk het dak vakkundig af. Dan weer met een cover, dan weer met wat eigen werk. Volgende zomer doet hij ook de Spaanse costa's aan, verklapt hij alvast in een café in Eindhoven. ,,Ze kunnen je maken en breken in dit muziekwereldje. Ik ben gewoon me eige. Dat is het beste. Tegen beginnende zangers zeg ik altijd: 'Ge moet niet neffen oew schoenen gaan lopen'."