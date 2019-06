Brainport Smart district in Helmond: ‘De wereld een beetje beter maken in de Slimme Wijk’

Vandalen steken fiets in brand in Helmond

1 juni HELMOND - Vandalen hebben zaterdagavond in Helmond de fiets van een jongen in brand gestoken. De eigenaar van de tweewieler had zijn fiets aan de Watermolenwal gezet omdat hij iets te doen had. Nadat hij terugging omdat hij een kleine knal hoorde, trof hij zijn fiets brandend aan.