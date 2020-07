Bramen plukken, kennels opknappen of koken voor geïsoleerden; handen uit de mouwen tijdens bedrijfsuitjes in Helmond

In speeltuin Helmond-West bijvoorbeeld liggen altijd tal van klusjes te wachten. Is er niet iets te doen aan een speeltoestel dan vraagt het groen om onderhoud. Wie zin heeft om met een groepje de handen uit de mouwen te steken is van harte welkom. Om iets meer het gezellige-uitjesgevoel te krijgen kan een lunch, borrel of barbecue worden geregeld.

Onderhoud in de speeltuin

Onderhoud in de speeltuin is een van de maatschappelijke bedrijfsuitjes die LEV heeft verzameld. De welzijnsinstelling denkt met het aanbod twee vliegen in een klap te slaan. Er wordt iets gedaan waar de Helmondse gemeenschap plezier van heeft en collega’s zien elkaar weer eens. Veel mensen werken immers al lang thuis en bedrijfsborrels- en feestjes zijn niet doorgegaan vanwege corona.

De teamuitjes kunnen ook ‘geboekt’ worden door vriendengroepjes en families. Er kan gekozen worden uit karweitjes in verschillende omgevingen. Wie graag door de natuur struint kan de Stiphoutse bossen in om dennetjes en berkenboompjes uit te trekken. Het IVN neemt ook groepjes mee het buitengebied in om zwerfvuil op te ruimen.

Naar het dierenasiel

In zorgtuinderij de Bundertjes kunnen bramen worden geplukt en moet het onkruid worden gewied. Bij tennis- en padelvereniging Espendonk zijn extra handen nodig om een deel van het park opnieuw in te richten.

Dierenliefhebbers kunnen aan de slag in het dierenasiel: sloten vernieuwen, gaasdaken van de kennels verbeteren en schilderen staat daar op de klussenlijst. Voor de afwisseling kan er worden gewandeld met een honden of gespeeld met de katten.

Koken in de Stadstuin

In de Stadstuin wordt een workshop ‘Dwars door de Tuin’ gegeven en plukken groepjes van maximaal vier personen groenten en kruiden om er in de blokhut een maaltijd mee te bereiden. Gekookt wordt voor het eigen team en voor vier mensen met weinig sociale contacten en een beperkt budget.

Wie interesse heeft in een maatschappelijk uitje, met eventueel een clinic, workshop, excursie of hapje en drankje kan bellen met 0492-598989 of mailen naar vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl. Meer informatie is te vinden op de website van LEV.