Brand door blikseminslag in woning Helmond

Tekenaar Ray Nicholson uit Helmond maakt Knudde WK-album met Toon van Driel

6:00 Helmond - De ideeën komen van Toon van Driel. De eerste schetsen ook. Maar de rest gebeurt voor het grootste gedeelte op een bovenkamer in Helmond. Daar werkt Ray Nicholson de tekeningen uit. Zo is er een nieuw FC Knudde-album ontstaan. Over het WK voetbal. Want Nederland mag dan wel niet naar Rusland gaan, Knudde wel.