Brand in appartement in Helmond

Boekenzaken in regio Helmond zien verkoop stijgen

10 maart Helmond/Deurne/Gemert - Al komen ze vanwege het gratis dagje treinen dat aan het boekenweekgeschenk is gekoppeld, dat maakt niet uit. Een deel van die mensen keert later terug omdat ze goed advies hebben gekregen en voor de zomer weer in een boek willen duiken. Daarom is de boekenweek, die zaterdag 10 maart begint, belangrijk voor de boekenzaken. Ook in deze regio. Die geven aan dat de verkoop weer wat aan het stijgen is.