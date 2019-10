Brand in loader bij Jansen Beton in Helmond

UPDATE Steekinci­dent op De Braak in Helmond

27 oktober HELMOND - In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich een steekincident voorgedaan op sportcomplex De Braak in Helmond, onder een tribune aan de buitenzijde van het stadion van Helmond Sport. Daarbij is een man gewond geraakt, die naar het ziekenhuis is gebracht en daar wordt behandeld.