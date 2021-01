Brand in woning Helmond, één persoon lichtgewond

VIDEO Zo ziet de opslagloca­tie voor syntheti­sche drugs in Helmond er vanbinnen uit

29 december HELMOND - De politie heeft maandagochtend een gevaarlijke ontdekking gedaan in een autogarage in Helmond. In het pand stonden geen voertuigen, motorblokken, kentekenplaten of wielen. Niets van wat er eigenlijk zou moeten staan, werd er aangetroffen. In plaats daarvan vonden agenten enorme vaten die in nette rijen stonden opgesteld. Voorzien van duizenden liters chemicaliën, vermoedelijk grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van amfetamine. Dit is hoe de opslaglocatie er vanbinnen uitziet.