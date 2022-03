Brand laat weinig over van bestelbus in Helmond

Nieuwbouw­pro­ject in centrum Deurne stilgelegd vanwege verontrei­ni­ging: buurt maakt zich zorgen

De aanleg van een nieuw appartementencomplex aan de Lagekerk in Deurne is stop gezet. De omgevingsdienst staat niet toe dat er grondwater wordt opgepompt, omdat hierdoor een stuk vervuilde grond bij het benzinestation kan verschuiven. De bouw kan pas weer starten als er een plan is om dit tegen te gaan.

16 maart