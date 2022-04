Brand op dak in Stiphout snel onder controle

Raad van State velt finaal oordeel in langlopen­de Liesselse veldschuur-zaak; buurvrouw wint en ouder paar wellicht ook

LIESSEL/DEN HAAG - Het echtpaar Goossens blijft in de veldschuur wonen, maar daarna ook niemand meer. Daar gaat buurvrouw S. van Wieringen mee akkoord. Dat is de oplossing die de Raad van State ziet in het al jarenlang voortslepende geschil aan de Hazeldonksedreef.

20 april