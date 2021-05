Brand verwoest schuur in Helmond, derde brand in een week tijd in dezelfde wijk

HELMOND - Een schuur aan de Peelhof in Helmond is door en brand op zaterdagmorgen volledig verwoest. Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, kon niet voorkomen worden dat de schuur verloren ging. Het vuur sprong ook nog over op de woning, wat ook schade veroorzaakte. Het is al de derde brand in een week tijd in de wijk.