Brand verwoest woning 35-jarige Helmondse, kat komt om het leven

HELMOND – Door een uitslaande brand is de woning van een 35-jarige vrouw aan het Distelveld in Helmond vernield. Omdat ze rook had ingeademd, werd de bewoonster naar het ziekenhuis gebracht. Haar kat kwam door de brand om het leven.

De buurt is niet verbaasd dat de brand in het huis van de 35-jarige vrouw ontstond. Volgens de buren zorgt zij voor veel overlast. Volgens hen maakt ze vaak een verwarde indruk. Zondagmorgen klopte ze in paniek aan bij de buurvrouw van twee deuren verderop. Ze riep dat er brand was.

Omwonenden hebben op de ramen en deuren van de andere huizen gebonkt om iedereen te evacueren. Volgens ooggetuigen sloegen de vlammen uit ramen en deuren. Met name de achterkant van het huis raakte beschadigd. Volgens woningcorporatie Wocom is de woonkamer verwoest, de rest van het huis is onbewoonbaar.

Rond 11 uur stonden de buren met elkaar na te praten. De brand was toen al onder controle. Volgens veel buren was er bij de andere huizen in de straat sprake van stank en rookschade. Bij de directe buren was het stucwerk verwoest.