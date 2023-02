Brandevoort blijft de aandacht trekken: Helmondse wijk staat model voor Australische stedenbouwers

Nieuwe invulling park 't Loverveld in Asten

ASTEN - Park 't Loverveld in Asten wordt heringericht. Hoe het nieuwe natuurlijke beleef-en-doe park eruit gaat zien, wordt bekendgemaakt op dinsdag 7 februari in sportcafé De TapgAsten in De Schop aan de Lienderweg 66 in Asten.

1 februari