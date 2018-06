Brandevoort: die eigen boerderij komt steeds dichterbij

Amber van Houtum en Aukje van Gestel bekijken het positief: met hun project Herenboeren Rijk van Dommel en Aa zijn ze ongeveer halverwege. „We hebben nu ruim tachtig serieuze geïnteresseerden”, aldus Van Gestel. „Als dat aantal verdubbelt, kunnen we echt aan de slag”, stelt Van Houtum. Dan begint een groep burgers dus een eigen, natuurvriendelijke boerderij, liefst ergens in de omgeving van Brandevoort.

Van Houtum woont met haar gezin in deze Helmondse wijk, Van Gestel woont in Mierlo. De twee hebben gemeen dat ze bewust bezig zijn met voedsel. Van Houtum bezocht in september vorig jaar landgoed Wilhelminapark in Boxtel. Daar is al een herenboerderij. Het gaat om een gemengd agrarisch bedrijf met kippen, vleeskoeien, varkens, allerlei soorten groenten en fruit en een boer in loondienst. Een groep burgers bekostigt alles én profiteert van de opbrengsten.

Van Houtum raakte enthousiast en peilde direct de animo in haar omgeving. Ze vond medestanders en het balletje ging rollen. In februari werd een stichting opgericht. Een subsidie vanuit het duurzaamheidsfonds van de gemeente Helmond was daarna vlot geregeld. „Daarmee hadden we een budget voor poloshirts, folders, informatieavonden en dergelijke”, aldus Van Houtum. „We moeten zichtbaar zijn.”

Pionieren

Inmiddels is er een groepje van tien kartrekkers. Zij proberen het aantal sympathisanten verder op te krikken. Moederorganisatie Herenboeren Nederland hanteert een model dat gebaseerd is op 200 gezinnen die samen 400.000 euro inleggen voor de oprichting van de boerderij, 2.000 per huishouden. „Maar met 150 à 160 deelnemers kunnen we van start”, zegt Van Houtum. „Het is pionieren, op een nieuwe manier ondernemen. Dit zal lang niet iedereen aanspreken. We moeten de juiste mensen zien te bereiken.”