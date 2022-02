Brandevoort metselt richting voltooiing, slimme wijk komt eraan: ‘succesvol concept Brandevoort verdient het niet te worden gedumpt’

Politiek in Helmond is nog niet overtuigd van stadion­deal: ‘Kunnen we dit zo wel doen?’

HELMOND - De politiek in Helmond reageerde dinsdagavond voor het eerst op het voornemen van de gemeente om het stadion van Helmond Sport nu al te kopen, in plaats van in 2024. De deal is dermate complex dat het stadsbestuur gedwongen is om op korte termijn met meer tekst en uitleg te komen. Bijna alle partijen maakten een voorbehoud.

16 februari