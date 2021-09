Brandevoort wil stadsboerderij in Slimme Wijk: ‘We doen dit voor iedereen in Helmond’

LEVgroep verliest sociaal werk in Helmond; stadsbe­stuur wil combi zónder LEV

31 augustus HELMOND - Welzijnsorganisatie LEVgroep verliest in Helmond haar positie in het sociaal werk. Het stadsbestuur wil de opdracht vanaf 2022 verstrekken aan een combinatie van drie andere partijen. LEV is teleurgesteld.