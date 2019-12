Brandevoort zondag weer in Dickenssferen

Kaart/Update Vijftal opgepakt in Operatie Alfa, gearres­teer­de Helmonder heeft bedrijf in ‘schietbe­no­digd­he­den’

10 december OSS/HELMOND - Bij de grote politie-actie van dinsdag in Operatie Alfa zijn vijf mensen opgepakt. Onder hen vier mensen van de volgens de politie criminele familie van Martien R. De politie onderzocht na de arrestaties een loods en een huis in Helmond en nam spullen in beslag in het huis van hoofdverdachte Martien R. in Berghem.