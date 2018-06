Brandweer redt kat in Helmond, kat bijt brandweerman

Celstraf­fen voor drie Chilenen voor serie inbraken in één in nacht

9:30 HELMOND/NUENEN - Een trio inbrekers is vrijdag veroordeeld tot negen maanden celstraf voor een serie inbraken in Nuenen, Bakel en Helmond. De drie braken op 21 februari in bij drie huizen en stalen onder andere elektronica en sieraden.