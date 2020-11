Brandweer rukt met spoed uit voor woningbrand in Helmond: een gewonde

HELMOND - De brandweer is maandagmiddag rond 16.00 uur met spoed uitgerukt voor een woningbrand aan de Beelsstraat in Helmond. Het vermoeden bestond dat er nog mensen in het huis aanwezig waren, maar al snel bleek dit niet het geval.