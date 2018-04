Brandweerkapel Helmond speelt in de oude kazerne (nu Gaviolizaal)

OM wil man uit Eindhoven vier jaar in cel voor 'wat schrammetjes'

9 april DEN BOSCH - Een eis van vier jaar cel voor een poging doodslag is niet vreemd. Anders wordt het als het slachtoffer niet meer had dan wat schrammetjes in zijn nek. Nee hoor, zegt het Openbaar Ministerie. Dat de verdachte niet raak stak, doet niets af aan het feit. ,,Had hij een pistool gepakt er er net langs geschoten, dan was er geen enkele discussie."