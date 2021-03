Brandweeroefening in Helmond: hoe vakbekwaam is de officier?

De één slaagde afgelopen jaar, voor de ander is dat tien tot twintig jaar geleden. De één heeft de lesstof nog vers in het geheugen, de ander kan bogen op veel ervaring. ,,We willen dat ze over een jaar allemaal op hetzelfde niveau zitten”, zegt Robert Bevers. Hij is instructeur en leidt dit project.

Brand en gevaarlijke stoffen

Bevers: ,,Elke ovd’er legt hier een toets af. We schotelen hen twee realistische scenario's voor: een brand en incident met gevaarlijke stoffen.” Wat er precies ‘gebeurt', dat kan hij niet zeggen. Dan zou Bevers al iets verklappen voor de ovd’ers die nog aan de beurt komen.

Want de groep van ruim twintig personen is verspreid over vijf dagen. Elke week komen er anderen naar de twee locaties in Helmond.

Niet zakken

,,Vier examinatoren van het Instituut voor Fysieke Veiligheid beoordelen de ovd’ers", vervolgt Bevers. ,,Die kunnen niet zakken. We krijgen een rapportage over hoe de club het in zijn algemeenheid heeft gedaan. Daar kan bijvoorbeeld uitkomen dat zestig procent moet worden bijgeschoold op een bepaald aspect. Maar we krijgen ook een score per individu. Zo kunnen we maatwerk leveren en een vervolgprogramma op die persoon afstemmen.”