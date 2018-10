Brandweerpakken uit Helmond: Geschikt als het driehonderd graden is

Nieky Holzken treft op 17 november oude bekende in Jakarta

14:54 Nieky Holzken maakt op 17 november zijn debuut voor het Aziatische ONE Championship. De Helmonder vecht dan tegen Cosmo Alexandre, die hij in 2010 al eens op een gala van It's Showtime in Amsterdam versloeg. Het wordt Holzkens eerste kickboksduel in bijna een jaar.