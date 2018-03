Braverun Helmond uitgesteld vanwege broedseizoen

Trampolinepark We Jump Helmond opent pas begin juni

15:39 HELMOND - De voorspelling van mede-eigenaar Marc Gruijters van Kidsplaza in Helmond is uitgekomen. De geplande opening van zijn buurman We Jump aan de Scheepsboulevard is verplaatst van deze maand naar begin juni. Wat de redenen voor de vertraging zijn, houdt initiatiefnemer Teun Spreeuwenberg van het trampolinepark voor zichzelf. ,,Het ging om factoren die ik niet kan beïnvloeden", blijft hij mysterieus.