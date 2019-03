Bravo flex rijdt in Helmond met minder busjes in de ‘daluren’

In de late ochtend, vroege avond en de gehele zaterdag turft Hermes minder instappers. Daarom rijden op die momenten nog maar twee in plaats van drie busjes rond. „We zien standaard een verschil in aantal reizigers op die momenten. Dan is het een betere besteding van materiaal en geld om dan minder busjes te laten rijden”, aldus een woordvoerder van Hermes.

Wachttijd

De wachttijd op een busje neemt niet per se toe, aldus de woordvoerder. „Het kan een klein beetje impact hebben, maar we verwachten geen noemenswaardige verslechtering in de daluren.” Politieke partij Helder Helmond vreest dat Hermes de dienstregeling aan het uitkleden is, maar dat weerspreekt Hermes. „De spitsdrukte bij Bravo flex ontwikkelt zich anders dan bij het reguliere busvervoer. Dus dan moet je op een andere manier vervoer aanbieden.”

Het totaal aantal personen dat met Bravo flex rijdt, neemt gestaag toe, aldus Hermes. In 2018 ging het gemiddeld aantal reizigers per dag om hoog van zo'n 75 tot 85 per dag. „In 2019 zien we tot nu toe het aantal toenemen tot zo'n 110 per dag, dus de groei zet door.”

Eén vaste lijn