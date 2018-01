Braziliaans jubileren in het Annatheater in Helmond

VIDEO | UPDATE Zware storm geluwd, windstoten zorgen voor stormschade in Zuid­oost-Bra­bant

16:19 EINDHOVEN/HELMOND - Woensdag komen er al de hele dag meldingen van stormschade binnen. Voornamelijk omgewaaide bomen, maar ook zijn er delen van daken losgeraakt aan de Meidoorn in Geldrop, De Sitterlaan en Mariaoord in Veldhoven en in Ricoutsvoort in Helmond.