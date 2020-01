Bredere lobby voor ‘slimme wijk’ in Helmond

HELMOND - De partijen die betrokken zijn bij Brainport Smart District, de ‘slimme wijk’ in Brandevoort, gaan samenwerken met Bouwend Nederland. Ze hopen van elkaar te leren en sterker te staan bij hun lobby in Den Haag.

Brainport Smart District (BSD) is een van dé Helmondse uithangborden. Het is een ‘levend laboratorium’: een wijk waar op tal van terreinen geëxperimenteerd wordt met nieuwe, duurzame concepten. Maar dat stuit geregeld op wettelijke beperkingen. Stichting Brainport Smart District waarschuwde in oktober dat de bouw van de wijk mede daardoor twee jaar vertraging gaat oplopen.

Technisch is er al een heleboel mogelijk. De pijn zit ’m in de antwoorden op vragen als: hoe ga je bij modulair bouwen (hergebruik van materialen) om met eigendomsrechten? En: hoe krijg je voor elkaar dat de wijk een eigen energienet mag aanleggen? Er moet dus qua regelgeving meer ruimte komen om te experimenteren, vindt ook de bouwsector. „Samen met Bouwend Nederland staan we sterker in onze lobby”, zei de Helmondse burgemeester Elly Blanksma gistermiddag op de Automotive Campus. Daar sprak ze onder meer met voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Nog meer profijt

De oud-minister kan extra gewicht in de schaal leggen bij de lobby in Den Haag. Maar ook om een andere reden is samenwerking over en weer interessant, stelde Verhagen: het aan de bouwsector gelieerde Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) kan meedenken over innovaties voor de ‘slimme wijk’ en de bouwsector kan zelf weer leren van de ervaringen die daar worden opgedaan. Bouwend Nederland vertegenwoordigt circa 4.300 bouw- en aannemersbedrijven. Het opereert onder meer als belangenbehartiger.