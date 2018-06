Brief waarin Helmonder wordt beschuldigd van moord, lijkt een hetze

UPDATEHELMOND - Eerst werd zijn auto in de fik gezet. Deze week werd een Helmonder in een anonieme brief, gedeeld op Facebook, beschuldigd van de moord op Emil Szymborski (19). Er lijkt sprake van een hetze.

De brief viel dinsdag onder andere in de bus bij de familie van Emil Szymborksi. De Poolse tiener, die begin maart dood werd gevonden vlakbij de Automotive Campus, zou zijn vermoord. Zo staat in het schrijven, waarin ook de naam van een ‘dader’ wordt genoemd. Het lijkt echter vooral een poging om de beschuldigde man zwart te maken. De brief bevat slechts een paar regels tekst, verder zijn het vooral foto’s van de betrokken jongemannen. Geen afzender. Anoniem.

Facebook

De jongeman die in de brief wordt genoemd, heeft aangifte gedaan van smaad. De brief werd behalve bij de familie van Szymborski, ook opgestuurd naar, ogenschijnlijk willekeurige, Helmonders. Ten minste twee van hen deelden de inhoud op Facebook. Het was voor de politie reden om actief naar buiten te brengen dat de aangifte van smaad wordt onderzocht. En dus niet de beschuldiging in de brief dat er iemand betrokken zou zijn bij de dood van de Poolse Helmonder.

De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de beschuldigde Helmonder betrokken is bij de dood van Szymborski. Sowieso is er geen enkele aanwijzing voor een misdaad. Uitgebreid onderzoek wees voor de politie bijvoorbeeld uit dat de Pool met niemand had afgesproken op of rond de plek waar hij later dood werd gevonden. De politie wacht nog op de uitslagen van een toxicologisch onderzoek. Dat moet duidelijk maken in hoeverre er drugs in het spel was. Maar de verwachting is niet dat dit tot verder onderzoek zal leiden.

Brandstichting

De brief is niet het eerste vervelende incident rond de beschuldigde Helmonder. In februari, nog voordat het lichaam van Szymborski werd gevonden, ging zijn auto in vlammen op na brandstichting. De jongeman, die pas anderhalf jaar in Helmond woont, zou daarna bewakingscamera’s hebben opgehangen. Rond dezelfde periode zette hij zijn huis te koop, vertellen omwonenden. Volgens hen verblijft hij op dit moment bij zijn ouders. Zijn vader, die ook in de brief wordt genoemd, wilde namens hem en zijn zoon niet reageren.