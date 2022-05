Briljanten bruidspaar Piet en Betsy zagen bij hun ouders wat een goed huwelijk was: ‘Ik denk dat we daardoor weten hoe het moet’

Pas zeventien was ze, toen Betsy haar toekomstige man leerde kennen in de weverij waar zij beiden werkten. Ondanks dat hij ‘een stuk ouder’ was, was het voor haar liefde op het eerste gezicht. ,,Maar voor Piet ook’’, zo vertelt ze. ,,We werkten bij hetzelfde bedrijf, dus we zagen elkaar nogal eens. Soms bracht Piet me als het donker was op de fiets naar huis. Dan fietste hij helemaal naar Mierlo, zodat ik niet alleen hoefde te fietsen.’’