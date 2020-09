Briljanten paar in Helmond speelt dagelijks een potje yahtzee

HELMOND - Wat is het geheim van zo'n lang en gelukkig huwelijk? Frits van der Horst (90) en Tonny van Heeswijk (91) hebben daar wel een antwoord op: Samen lief, leed en een borreltje delen en elkaar dagelijks blijven uitdagen voor een potje yahtzee en rummikub. Het Helmondse echtpaar is 65 jaar getrouwd.

Naam: Frits van der Horst en Tonny van Heeswijk

Getrouwd: 21 september 1955

Woonplaats: Helmond

Kinderen: één zoon, twee dochters, vijf kleinkinderen

Tonny raakte bevriend met een zus van Frits. Frits vond haar leuk, maar moest heel wat moeite doen. Uiteindelijk kregen ze verkering of - zoals ze het zelf nog steeds omschrijven - 'toen vreeën ze'. Al werd Frits door zijn toekomstige schoonouders nogal argwanend gevraagd waarom hij een dekentje bij zich had toen hij haar een keer op kwam halen voor een gezellige middag.

In de Leonarduskerk gaven Tonny en Frits elkaar het ja-woord. Vanwege de grote woningnood trokken ze in bij zijn ouders aan de Wethouder Ebbenlaan. In juli 1957 werd daar zoon Harold geboren. Twee jaar later volgde dochter Ine. Ze woonden toen al op een flat aan de Deurneseweg, waar ook dochter Mary het levenslicht zag. In 1970 verhuisde het gezin naar de net gebouwde wijk De Eeuwsels.

Banketbakker

Frits was banketbakker. Hij verkocht gebak en later ook kipproducten op markten in Helmond en omgeving. Tonny runde het huishouden. Haar kookkunsten zijn nog ongeëvenaard. Ze beleefden veel plezier aan de Keiekletsavonden, die ze trouw bezochten. En aan avonden rikken met vrienden en familie.

De vakanties werden gevierd in eigen land, toen de jongste dochter nog meeging, en later in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk of Luxemburg. Verjaardagen werden altijd uitgebreid gevierd, 'Ein Prosit' zingend met familie en vrienden aan lange tafels met witte tafelkleden.

Noodkerk

Beiden zijn aan de kerk verbonden geweest. Hij heeft lange tijd de noodkerk in de gymzaal van de basisschool in orde gemaakt. Na de bouw van De Schabbert was hij er beheerder en samen verzorgden ze de koffie.

In het huis aan het Klaroenpad woonden ze bijna veertig jaar. Het werd te groot en te bewerkelijk. De kinderen waren al enige tijd uit huis. Tijd om gelijkvloers te gaan wonen. Vanaf zijn balkon aan de Ameidewal kijkt het briljanten paar nu uit over de Markt in Helmond.

Volledig scherm De trouwfoto © xxx