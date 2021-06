Bromfietser aangereden op spoor: tot einde middag geen treinen tussen Eindhoven en Helmond

50.000 euro boete moet kopers afschrik­ken die niet zelf in hun Helmondse nieuwbouw­huis gaan wonen

16 juni HELMOND - Wie in Helmond een huis koopt moet er zelf drie jaar blijven wonen. Zo niet, dan valt er een boete van 50.000 euro op de mat. Die regel gaat per 1 juli in voor nieuwbouw(grond) waar de gemeente bij betrokken is.