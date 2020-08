Brommerrijder gewond bij aanrijding met busje in Helmond

Officieel: Helmond Sport gaat intensief samenwer­ken met KV Mechelen, vier huurlingen naar De Braak

15 augustus Het hing al even in de lucht, maar sinds zaterdagmiddag is het dan eindelijk officieel: Helmond Sport gaat intensief samenwerken met KV Mechelen. De Helmonders huren dit seizoen vier spelers van de Belgische subtopper, die vorig seizoen nog als zesde eindigde op het hoogste niveau.