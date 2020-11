Broodfonds Helmond meer dan financieel vangnet

Broodfondsen voor kleine ondernemers schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Volgens de overkoepelende organisatie BroodfondsMakers hebben in Nederland zo’n 27.200 ondernemers zich verenigd in 600 groepen in 195 plaatsen, waaronder Eindhoven en Eersel. Per 1 januari komt Broodfonds Helmond daarbij. Maandag werd tijdens een (deels online) vergadering een vijfkoppig bestuur gevormd.

Lokaal en sociaal ondernemersnetwerk

Maar waarom een Broodfonds, je kunt je toch ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? „Een Broodfonds is gestoeld op solidariteit en vertrouwen”, zegt Johan Mulder, die met zijn bedrijf Omnivations sinds kort in Asten zit en zich als voorzitter van Broodfonds Helmond heeft opgeworpen. „Het draagt bij aan een lokaal en sociaal ondernemersnetwerk. Het is de bedoeling dat de leden elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden. Niet alleen in tijden van ziekte, waarin naast die schenkingen ook bijgesprongen kan worden in de werkzaamheden, maar ook in goede tijden.” De deelnemers van het Broodfonds dat in de regio Helmond in oprichting is, zijn actief in allerlei sectoren, van de bouw en de zorg tot de autobranche en de IT.