Broodje eten en buurten met tweehonderd mensen in de Elzas Passage in Helmond

Er zijn zitplaatsen en eten en drinken voor tweehonderd mensen. Iedereen is welkom. Het liefst ziet de organisatie een leuke mix van jong en oud afkomstig uit alle delen van Helmond aanschuiven. ,,Nee, ze hoeven er niets voor terug te doen. Gewoon lekker naar de stad komen en een paar uurtjes gezellig buurten en een broodje eten”, zegt Arian Vereijken, voorzitter van de ondernemersvereniging van de Elzas Passage.

Tafel voor 200

Het nieuwjaarsontbijt met de naam ‘Tafel voor 200’ wordt aangeboden door winkeliers, centrummanagement, Levgroep en We Care Helmond. Supermarkt Plus Bouwmans betaalt de helft van de boodschappen, de rest is voor rekening van de ondernemers. Jongerenwerkgroep We Care regelt de bediening.

Quote We hebben de consument echt hard nodig om de kleine winkelier overeind te houden Arian Vereijken, voorzitter ondernemersvereniging Elzas Passage Helmond

De Elzas-ondernemers gaan 2023 in met het voornemen de bezoekers meer sfeer en beleving te bieden. ,,Het hele jaar door zetten we in op meer contact met de klanten”, aldus Vereijken. Pieter en Nicole Klumpers van Ietste44 en bekend van het Huis van de Kerstman zijn in de arm genomen om iets extra bijzonders te maken van bijvoorbeeld Pasen, Halloween en Moederdag.

Winkels open houden

,,We willen laten zien dat het centrum mensen verbindt. Het zou een gemis zijn als er niets meer te doen is in de stad. Maar we hebben de consument wel echt hard nodig om de kleine winkelier overeind te houden”, aldus Vereijken.

De crises zijn de ondernemers niet in de koude kleren gaan zitten. Zelf heeft Vereijken vorig jaar vier winkels moeten sluiten. ,,2023 is een nieuwe start. We gaan leuke acties bedenken om lege panden te vullen en activiteiten opzetten om publiek te trekken.”

Aanmelden voor het ontbijt is verplicht en kan via aanmelding@levgroep.nl of 06-29340067.