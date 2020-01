Broos Swinkels prins in Helmond: pas de eerste ‘Bavaria-Briek’

Elf aanhoudin­gen na rellen bij FC Eindhoven - Helmond Sport

18 januari HELMOND - De politie heeft vrijdagavond rond de voetbalwedstrijd FC Eindhoven - Helmond Sport in totaal elf mensen aangehouden. Eén van hen zou in het stadion een agent hebben verwond met een stoeltje, de rest zou zich anderszins hebben misdragen, in Eindhoven of in Helmond. De elf zitten nog vast.