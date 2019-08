Brouwhuis heeft geen enkel vertrouwen in Den Ouden: ‘Het zal ze een zorg zijn’

Vertraging nieuwe locaties Kindcen­trum LeLa in Helmond

7:30 HELMOND - Een tegenvaller voor Kindcentrum LeLa, de Wilhelminaschool en De Bundertjes in Helmond. Het was de bedoeling dat Lela na de zomervakantie op beide scholen de BSO, dagopvang en peuteropvang gaat verzorgen. Een aanvraag daartoe is echter door de gemeente afgewezen, vanwege een negatief advies van de GGD. Kindcentrum LeLa heeft inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend en hoopt alsnog snel groen licht te krijgen.