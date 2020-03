Straatdea­lers in Helmond en Eindhoven nemen wiethandel over: ‘Veertig euro per gram. It's crazy’

18:05 HELMOND/EINDHOVEN - Er wordt al druk uit geoefend om coffeeshops toch weer beperkt open te krijgen. Tot die tijd nemen straatdealers de handel in wiet in hasj over in Eindhoven en Helmond. „Die illegale handel gaat 100 procent floreren als er niks verandert.”