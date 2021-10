Brouwhuis viert het eerste dorpsfeest; ‘Het is echt zo’n ons-kent-onsgevoel’

HELMOND - Het eerste Brouwhuisse dorpsfeest is een feit. Zondagmiddag verzamelden Brouwhuizenaren zich in een grote tent op het pleintje tegenover Zaal Vissers om lekker ouderwets een feestje te bouwen. ,,Het is vooral heel gezellig”

De bekende klanken van I Will Survive en Brabant zijn een paar straten van het pleintje al te horen. Links en rechts lopen mensen richting de ingang van het terrein. ,,Veel plezier, hè”, zegt Maarten van de Laar tegen twee nieuwe feestgangers die binnen komen. Van de Laar is voorzitter van Stichting Boeremèrt Brouwhuis, samen met Zaal Vissers en Café Bruheze de organisatie achter het dorpsfeest. ,,We proberen al een paar jaar zo’n feest te organiseren. Je merkt dit jaar dat mensen er echt behoefte aan hebben.”

Quote Het is een hecht clubje hier in Brouwhuis. Iedereen die ik ken is er Nina Jaegens, bezoeker

Vloeibare boterham

Binnen heeft de harde kern van Brouwhuis zich rond de statafels verzameld. Torens van lege plastic bierbekers en papieren trays vullen de tafels. Het zijn vaak dezelfde mensen die je altijd tegenkomt bij zulke dorpsevenementen. ,,Dat geeft echt zo’n ons-kent-onsgevoel. Het is vooral heel gezellig”, zegt Corry Kuijpers (57). De 20-jarige Nina Jaegens heeft het gemist, zo’n feestje. ,,Het is een hecht clubje hier in Brouwhuis. Iedereen die ik ken is er. Ik heb vooral die gezelligheid met elkaar gemist.” Mensen met traytjes bier wurmen zich door de menigte heen om hun vrienden te voorzien van een vloeibare boterham. Aan een van de statafels staat Pieter van Boekel (37). ,,Vrijwel iedereen hier komt uit het dorp. Dat zorgt voor een connectie en maakt het gezellig.”

Boeremèrt

Ondertussen heeft de band even pauze genomen. Op de dansvloer zijn desalniettemin mensen aan het swingen op de muziek die door de speakers klinkt. Daar is de 43-jarige Ralf van der Velden blij om. ,,Ik heb dat kroeggebeuren wel gehad toen ik jong was, maar een biertje doen met mijn vrienden heb ik heel erg gemist. Daarom is het goed dat dit georganiseerd is.” Dat is niet de enige reden dat hij besloot een kaartje te kopen. ,,Ik wil niet dat de stichting achter de Boeremèrt failliet gaat door zoiets als corona.” De jaarlijkse markt heeft dankzij de pandemie twee jaar moeten overslaan. ,,Ik steun ze graag waar ik kan.”

Volgens organisator Van de Laar is het een geslaagd feestje. ,,Het is gezellig druk binnen. De bedoeling is om hier een jaarlijkse gebeurtenis van te maken: de Boeremèrt met Pinksteren en dan ergens in september een dorpsfeest.” Dat het geslaagd beaamt de kaartverkoop. ,,Binnen twee en half uur waren alle kaartjes weg!”