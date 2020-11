BuitenBeelden: Een Helmondse vaas met/zonder Rotterdamse bloemen

Soms vliegen hier de kogels je rond de oren, maar nu is het op de kop van de Heistraat in Helmond stil. Op het pleintje voor de St. Jozefkerk plof je op een van de bankjes en heb je vervolgens riant zicht op het kloeke werk van Henk Visch.

Tolpost heet het plein, en dat heeft qua plattegrond nog het meeste weg van een uitgerekte rotonde. Waarop maar liefst vijf wegen uitkomen en fietsbordjes aangeven dat via de ene weg Bakel kan worden bereikt en je, de andere kant op, naar Geldrop kunt trappen.

Geen drinkwater

Op het plein staat een handvol flinke bomen, die zelfs nu nog blad dragen. Daarnaast een viertal hufterproof banken en evenveel afvalbakken. Op een ervan de sticker 'Geen drinkwater'. En dat heeft weer alles te maken met het beeld van de Eindhovense kunstenaar Henk Visch (70) dat sinds 2009 deze omgeving bepaalt. Want nu in november is er hier geen water te bekennen, maar vanaf de lente tot de herfst is het vier meter hoge beeld wel degelijk een fontein.

Visch plaatste het aluminium beeld - zoals het hoort - even uit het midden van het pleintje, met een grote betonnen cirkel eromheen. Die minimale verhoging doet dienst als basement van de fontein, vangt in een gleuf het water op en geeft het weer door naar boven. Waar het langs de rand van de 'vaas' naar beneden klettert.

Quote Ook zonder water is het wel een mooi ding hoor Omwonende Tolpost

,,Een heerlijk geluid is dat, als een kabbelend beekje.” Zegt desgevraagd de man, hangend over het balkon op twee-hoog van het appartementencomplex, dat uitkijkt op de fontein. ,,Maar ook zo zonder water is het wel een mooi ding hoor", gilt hij naar beneden. Nou, dat kan Visch mooi in zijn zak steken, want precies zo heeft hij het werk bedoeld: zomers een fontein, in de winter een sculptuur.

Hij herinnert het maakproces als 'zeer aangenaam'. Het was een opdracht van de gemeente Helmond en onderdeel van een grootschalig renovatieproject van de wijk rondom Tolpost.

Aluminium is eerlijk, sober, precies goed

Visch had al heel snel een idee toen hij de opdracht kreeg. Uitgaande van de cirkel - de vorm waar hij het liefst mee werkt - was een vaasachtig object al snel gemaakt. Gemaakt in aluminium, want brons is te zwaar, te duur en ietwat elitair. Aluminium is eerlijk, sober, precies goed. En ja, beaamt hij, de sculptuur doet denken aan het werk dat hij eerder maakte voor beeldenpark Middelheim in Antwerpen. Maar hijzelf denkt bij het Helmondse beeld altijd aan het Marathon-beeld dat hij heeft geplaatst in Rotterdam. Huh?

Volledig scherm Henk Visch. © DCI Media

Pal naast de Erasmusbrug staat dat object. Het bestaat uit zo'n twintig vlakken in verschillende kleuren. Dat verwijst naar de veelkleurigheid van de stad, zeker, maar - zo bezweert Visch - je kunt het ook zien als een boeket bloemen. Aha, dus dan heb je in Helmond de vaas en in Rotterdam de bloemen? Precies, grinnikt Visch.

Altijd in zijn hum

Elk jaar komt hij in Helmond even kijken hoe het werk erbij staat, en altijd is hij dan zeer in zijn hum: ze zorgen goed voor het beeld en dat mag een wondertje heten, want het is bepaald geen sinecure om fonteinen te onderhouden. Slibben ze niet dicht, dan is de pomp wel kapot of zijn de leidingen doorgeroest. Of vertonen anderszins mankementen. Daar heeft dit exemplaar geen last van.

Ook geen last van die moeilijke Heistraat trouwens. De straat, die burgemeester Elly Blanksma na drie schietpartijen, vele vechtpartijen en volop straathandel in harddrugs, nog niet zo lang geleden als 'niet pluis' betitelde. Maar nu is het er echter meer dan pluis, al helemaal op de Tolpost.

Alleen krijg ik het beeld van de Helmondse vaas met daarop de Rotterdamse bloemen niet meer uit mijn kop. En vind ik het nog altijd vreemd dat er in zijn woonplaats Eindhoven niet een beeld van Visch prominent in de openbare ruimte staat.

Volledig scherm De Fontein, met uitzicht op de Heistraat in Helmond. © René Manders/DCI Media