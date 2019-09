Buizentracé gevaarlijke stoffen door Peel toch echt geschrapt

Vorige week meldde Binnenlandse Zaken nog dat het tracé betrokken zal worden bij de discussie over toekomstige infrastructuur in ons land. Dit blijkt niet het geval. Dat het gewraakte tracé was ingetekend op kaarten die horen bij de ontwerp-NOVI komt simpelweg omdat dit ontwerp al klaar was toen minister Ollongren besloot de route te schrappen.

Het tracé Laarbeek-Echt/Susteren maakte deel uit van de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 en was nog indicatief; niet vastgesteld. Het stuitte op tal van knelpunten, met name bij Helmond en Mierlo, en leidde tot felle protesten van burgers en gemeenten langs de route. Na een motie van het CDA, D66 en GroenLinks stemde de Tweede Kamer in mei met ruime meerderheid voor het schrappen van het tracé.