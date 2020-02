Buren tegen woningbouw op wei Aarle-Rixtelseweg in Helmond

De buren meldden zich dinsdag bij de Raad van State om het bestemmingsplan voor een nieuwe woning op een weiland achter bushalte 'Verliefde Laantje' onderuit te krijgen. Zij vinden dat de gemeente Helmond in strijd met haar eigen woonvisieregels handelt. Want zij staat in het buitengebied een nieuwe woning toe, zonder eerst te kijken of er binnen de bebouwde kom nog ruimte is voor woningbouw, menen de tegenstanders. Volgens hen zijn alternatieve bouwkavels in ruime mate aanwezig, zoals in de Groene Loper en Berlaer. ,,Daar kan Driessen kiezen uit verschillende bouwkavels en dan kan het weiland agrarisch blijven,” aldus een buurman.