Buren van café in Helmond zijn niet erg ontdaan na aanslag: ‘Het zal hier wel weer goedkomen’

Sint-kas­teel in Helmond wil niet dat de vrijwilli­gers de corona­check moeten doen

12 oktober HELMOND - Ouders en leerkrachten die met kinderen het Kasteel van Sinterklaas in Helmond bezoeken, zullen waarschijnlijk hun vaccinatiebewijs of coronatest moeten laten zien. De organisatie is niet van plan om haar vrijwilligers in te zetten bij deze controles.