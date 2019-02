Buren waren al langer bezorgd over activiteiten in beschoten huis in Helmond: ‘Het was er een komen en gaan’

Donderdagochtend vroeg werd de bewoner van het huis door de brievenbus in zijn onderbeen of voet geschoten. De verdachten waren vermoedelijk bekenden. Bij de vluchtpoging raakte één van de verdachten zwaargewond. De ander wordt nog gezocht.



Bij het huis was het al een halfjaar een komen en gaan van vreemde mensen, weten omwonenden. Sinds die tijd wonen de huidige bewoners in het huurhuis. Buren beschrijven een situatie die vaker terugkeert: auto's stoppen, seinen met hun lichten, de bewoner komt naar buiten en vervolgens wordt er kort iets besproken of verhandeld.