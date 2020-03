Burgemeester Blanksma roept Helmonders op tot saamhorigheid in coronacrisistijd

Ze realiseert zich dat de impact groot is - zeker voor de mensen die besmet zijn - en dat de hele stad de gevolgen voelt. Ze geeft ook aan dat het echt nodig is maatregelen te nemen. ‘De maatregelen die het kabinet op 12 maart heeft afgekondigd zijn zichtbaar, in onze straten, in onze wijken, in het centrum. Veel mensen werken thuis, evenementen gaan niet door. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de verspreiding te remmen en het virus te stoppen. Maar als burgemeester snap ik dat het niet makkelijk is. Ondernemers en winkeliers voelen de onzekerheid. En het niet doorgaan van de Voorjaarskermis, de Lichtjesparade, of het sluiten van Het Speelhuis en het Museum Helmond doet velen pijn.’

Verder vraagt ze de inwoners van de stad voor elkaar te zorgen. ‘Het is van groot belang dat we in deze periode extra naar elkaar omkijken. Vooral naar hen die kwetsbaar zijn: de ouderen, of mensen met een mindere fysieke gesteldheid’, schrijft ze. ‘Hen bezoeken is lastig in deze tijd. Maar dat betekent zeker niet dat we deze groep aan hun lot over laten. Sterker nog, we moeten meer dan ooit voor hen klaar staan. Bijvoorbeeld door voor hen boodschappen te doen of eten te bereiden. Of gewoon door een telefoontje om te vragen hoe het gaat.’