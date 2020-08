Burgemeester Blanksma van Helmond wil hulp internetplatforms

Blanksma reageert op de boodschap van haar Utrechtse collega Peter den Oudsten. Die vindt dat websites en sociale media waarop wordt opgeroepen tot rellen, snel uit de lucht moeten kunnen worden genomen. „Ik onderschrijf deze oproep”, zegt Blanksma. „De komende tijd zullen we als burgemeesters moeten kijken hoe we - binnen de wettelijke grenzen - meer grip kunnen krijgen op dit fenomeen. Het is mijn ambitie dit samen met de beheerders te doen. Ook zij hebben hierin een verantwoordelijkheid.”

Net als Utrecht had Helmond recent te maken met ongeregeldheden die hun oorsprong vonden op internet. Zaterdag werd een 17-jarige Helmonder opgepakt. Hij is de vermeende oprichter van een Instagram-account waarop was opgeroepen tot rellen in de Helmondse binnenstad. Blanksma: „Wij hebben samen met de politie geprobeerd om in te grijpen via de beheerder van het sociale media-platform. Dit is lastig, aanbieders gaan hier lang niet altijd in mee.” Het politieonderzoek in deze kwestie loopt nog.